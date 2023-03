Presentata la raccolta firme per regolamentare l'eutanasia

"Presentare alla Regione una proposta di legge che definisca le procedure ed i tempi per l'accesso al suicidio medicalmente assistito da parte delle persone malate che vivono in condizioni di sofferenza fisica o psicologica insopportabili", questo è l'obbiettivo della campagna di raccolta firme "Liberi Subito", iniziata ieri a Trieste. L'iniziativa è stata organizzata dalle Cellule Coscioni del Friuli Venezia Giulia dell'"Associazione Luca Coscioni", che hanno presentato il gazebo per la raccolta firme "Liberi Subito" all'incrocio tra via San Lazzaro e via delle Torri a Trieste.

"A due anni dalla raccolta firme "Referendum Eutanasia Legale" - spiega l'associazione - e dopo vari casi di inadempienza di alcune regioni dello stivale, l'iniziativa si prefigge l'obiettivo di raccogliere almeno 5000 firme tra i residenti del Friuli Venezia Giulia" e specificando che "Oggi, chi vive in condizioni di sofferenza fisica o psicologica insopportabile può avere già diritto a ottenere aiuto medico alla morte volontaria in Italia. Anche in assenza di una legge nazionale. Per garantire tempi certi per la procedura di verifica e attuazione può bastare una legge regionale".

Così l'avvocato Giovanna Augusta de'Manzano, esponente dell'associazione: "E' assolutamente necessaria una legge che disciplini chiaramente tempi e modalità della procedura di aiuto al suicidio. Solo una tempistica veloce e modalità chiare restituiscono un po' di dignità a chi è affetto da patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili. Questo vuoto legislativo è veramente pericoloso perchè lascia il malato in balìa di sè stesso e lo costringe spesso a trovare alternative penose". Ulteriori informazioni relative alla campagna raccolta firme saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito della campagna infvg.liberisubito.it .