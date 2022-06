Bimba sola dopo la morte della madre, al via la raccolta fondi

Dopo il tragico caso della giovane madre morta in casa poco più che 20enne, nasce la raccolta fondi in favore della figlia, una bambina di appena due anni che potrebbe ora essere data in affido a una parente. La donna era stata trovata senza vita nella sua casa E' stato l'amico di famiglia Paolo Semeraro a creare l'iniziativa sulla piattaforma www.gofundme.com.

"Ciao, sono una bimba di Trieste - si legge nel testo della raccolta fondi - ed ho da poco compiuto 2 anni. Purtroppo ho perso la mamma troppo presto e sono rimasta da sola, ma per fortuna ho trovato delle persone speciali con un cuore grande che si prendono cura di me. Qualsiasi tuo piccolo aiuto per me è fondamentale. Ti ricambierò con un sorriso che spero continui ad accompagnarmi per il resto della vita".