Conad ed Egan lanciano una iniziativa solidale in favore del Burlo

TRIESTE - Sostenere l’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste: questo l’obiettivo dell’iniziativa solidale lanciata in vista del prossimo Natale da Commercianti Indipendenti Associati - Conad ed Egan. Fino al 10 dicembre 2023, in tutti i negozi Conad del Friuli Venezia Giulia, saranno donati cinquanta centesimi alla struttura sanitaria per ognuna delle statuine collezionabili proposte alle casse e acquistate dai clienti. L'iniziativa è riservata ai possessori di Carta Insieme digitale o Carta Insieme Più Conad Card. La raccolta fa parte di un progetto di Conad nazionale a sostegno degli ospedali con progetti pediatrici: negli ultimi due anni Conad, insieme ai suoi clienti, ha complessivamente devoluto a livello nazionale 4,1 milioni di euro in questo ambito. «Il Friuli Venezia Giulia è una regione importante per noi. Ancora una volta siamo a fianco degli ospedali pediatrici del territorio in cui operiamo per esprimere un profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria — dice Luca Panzavolta, Amministratore Delegato di CIA-Commercianti Indipendenti Associati —. È grazie a iniziative come questa che possiamo esprimere il nostro valore per il territorio, grazie all’impegno diretto dei nostri soci e supportando con iniziative concrete le Comunità in cui operiamo».

Le statuine sono realizzate da Egan, azienda specializzata nelle decorazioni domestiche che ne ha realizzate 12 ispirate ai personaggi delle fiabe. I personaggi si chiamano “Goofi” e possono essere utilizzati come addobbi, segnaposto per tavola oppure per chiudere i pacchi. Ogni soggetto è realizzato in plastica (ABS) 100% riciclata, mentre la confezione è in carta certificata da fonti responsabili (FSC), a dimostrazione dell’attenzione per la sostenibilità che ha ispirato l’idea. L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.