Una raccolta fondi per il Burlo in memoria di Lo Duca

La famiglia Lo Duca e la Pallamano Trieste hanno deciso di lanciare una sottoscrizione a favore della Fondazione Burlo Garofalo di Trieste, in memoria del Prof, che nei suoi 50 anni di attività nel club biancorosso ha messo sempre il benessere dei bambini in primo piano. I fondi raccolti verranno consegnati alla Fondazione con un evento personalizzato al Burlo Garofalo. Le coordinate per la donazione: IBAN IT80D0892802204010000045845, causale "in memoria del Prof. Giuseppe Lo Duca a favore della Fondazione Burlo Garofalo"