"Quasi settemila migranti arrivati a Trieste in tre mesi" la raccolta fondi e l'appello delle associazioni

Le associazioni che si occupano di migranti a Trieste lanciano una raccolta fondi e un appello alla cittadinanza, parlando di "un aumento dei transiti registrati del 170% rispetto al 2021". Oggi, in una conferenza stampa, sette realtà attive nell'ambito dell'accoglienza (Ics, Linea d'Ombra, Donk, Irc, Diaconia, San Martiono al campo, Ascs), hanno spiegato che "nei tre mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 abbiamo assistito complessivamente 6935 persone a Trieste, due su tre provenienti dall’Afghanistan (66.5%). Come profili più vulnerabili, 747 sono i minori non accompagnati (molti di età inferiore ai 16 anni), Oltre 100 i nuclei familiari. 61 le donne sole supportate". E' stata quindi presentata l'iniziativa benefica "La frontiera della solidarietà", una raccolta fondi per i migranti a Trieste in occasione della Giornata modiale del Diritti Umani. I cittadini potranno donare un contributo in denaro oppure generi alimentari, vestiti e coperte.

"Rispondiamo ai bisogni delle persone in arrivo a Trieste - è stato dichiarato in conferenza stampa -, che sono completamente ignorati dalle istituzioni. Negli ultimi anni abbiamo sopperito alla mancanza di servizi e strutture pubbliche in città con azioni di sostegno quotidiane finanziate prevalentemente da donazioni private. Le diverse attività della rete permettono alla maggior parte delle persone che approdano a Trieste di avere un primissimo supporto materiale e orientamento legale. Sosteniamo il diritto alla dignità di tutte le persone, il diritto a chiedere asilo e a ricevere accoglienza e quello alla libertà di movimento". E' stata poi ilustrata l'attività delle associazioni, specificando che "L’organizzazione di volontariato Donk attiva al centro diurno di via Udine nei mesi di settembre, ottobre e novembre ha fatto più di 800 le visite ambulatoriali".

Indicazioni pratiche per la campagna

La donazione, è stato spiegato, verrà impiegata nel fornire una risposta ai bisogni di assistenza e di protezione, fornendo kit invernali di emergenza ai migranti in transito e in attesa di accoglienza. "Un kit completo per una persona - è stato detto - costa circa 60€, e comprende: pantaloni, intimo (calze, mutande), felpa, scarpe, giacche. Oltre a questo materiale, acquistiamo e distribuiamo a seconda delle esigenze, sacchi a pelo, coperte isotermiche, cibo, prodotti igienici e farmaci da banco (trattamento anti-scabbia, disinfettanti, ecc), oltre a prodotti per far fronte alle necessità specifiche di donne e bambini". Si può donare sul link https://sostieni.link/32525 e cliccare su “sostieni questo progetto” oppure tramite bonifico le cui indicazioni si trovano sul link.

Per donare materiale, esclusivamente quello indicato e delle taglie specificate, lavati e in buono stato, dal lunedì al sabato dalle 12 alle 14 e martedì dalle 17 alle 19 presso il centro diurno (via udine 19/e). Per volontari: chiunque voglia donare anche un po’ del proprio tempo, per bere un the insieme e conoscere la realtà quotidiana delle persone migranti e richiedenti asilo, si può contattare Davide Venier della Comunità di San Martino al Campo al numero 3388295514. Per la rete solidale, hanno partecipato alla conferenza stampa Giovanna Cornelio (Donk), Alessandro Papes e Sher Khan (Irc), Giulio Zeriali e Ismail Swati (Diaconia), Davide Venier (San Martino al Campo), Francesco Cibati (Linea d’Ombra), Maddalena Avon (Ics), Davide Pignata (Ascs).