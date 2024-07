In arrivo 22 punti di raccolta per gli olii esausti

TRIESTE - Il primo dei 22 nuovi punti di raccolta per gli olii esausti che saranno installati in città nei prossimi giorni nelle isole ecologiche stradali, è stato inaugurato ieri mattina (venerdì 12 luglio) nel parcheggio di fronte a Villa Revoltella. I 22 punti integreranno il servizio dei centri di raccolta con un sistema in cui l'olio va conferito usando sempre e solo in bottiglie di plastica. Presenti all'inaugurazione l'assessore alle politiche del territorio, Michele Babuder e Luca Vascotto, servizi ambientali AcegasApsAmga e la responsabile di posizione organizzativa del servizio igiene urbana, Francesca Tion. Ci sarà la possibilità di aumentare in futuro il numero di punti raccolta, per venire incontro alle necessità dei cittadini. L’assessore Babuder ha posto l’accento sull’importanza e sull’utilità del nuovo servizio sperimentale di raccolta, viste le numerose richieste provenienti dalla cittadinanza e anche dagli enti circoscrizionali di decentramento.

Così ha commentato Luca Vascotto: “La raccolta dell’olio esausto in città simili a Trieste arriva infatti anche a 60 tonnellate, quindi, potenzialmente è possibile un raddoppio delle quantità attuali" e ha specificato che "la modalità di raccolta Il conferimento dell’olio esausto, grazie ai nuovi contenitori AcegasApsAmga, è molto semplice: nel contenitore dev’essere riposta direttamente la bottiglia di plastica, ben chiusa e con olio freddo. È importante ricordare di usare solo bottiglie di plastica, mai in vetro, e di non versare direttamente la sostanza nel contenitore. I nuovi contenitori possono contenere anche 2-300 bottiglie da 1 litro e sono stati installati con protezioni e ancoraggi a terra per resistere ad eventuali agenti atmosferici o elementi esterni che potrebbero ribaltare il contenitore stesso. Inoltre, l'olio alimentare esausto può essere conferito anche presso i Centri di Raccolta di rifiuti ingombranti, insoliti o pericolosi di AcegasApsAmga presenti sul territorio".

Ad oggi la raccolta degli oli era già possibile a Trieste recandosi presso uno dei 4 centri di raccolta presenti in città dove, nel corso del 2023, sono state raccolte quasi 27 tonnellate di oli esausti. Trattandosi di un rifiuto molto inquinante, ma anche molto diffuso negli usi quotidiani domestici (dalle fritture agli scarti degli alimenti sott’olio), è importante raccoglierlo correttamente e non disperderlo nell’ambiente.

Raccogliere gli oli usati è un’importante abitudine che permettere sia di tutelare le risorse idriche, sia di produrre carburante sostenibile. L’olio esausto dei triestini, infatti, rientra nel circolo virtuoso del progetto HOVE (Hera Oli Vegetali Esausti): grazie a un accordo tra il Gruppo Hera ed ENI, gli oli esausti vengono utilizzati come componente per la produzione di biocarburante. Se 1 litro d’olio disperso nell’ambiente può inquinare fino a 1.000 m2 di mare, può anche contribuire a produrre 1 litro di biocarburante se conferito correttamente.

L’elenco dei punti di raccolta per olii esausti:

- Prosecco, v. San Nazario Sopra il parcheggio

- Santa Croce, 141 Piazzale sterrato, confine Bristie

- Basovizza, Via Ivo Gruden Prossimità laghetto

- Trieste, Largo Osoppo Incrocio via Venzone

- Trieste, Via del Prato 2 Base scalinata

- Trieste, Via F. Severo Angolo via Cantù

- Trieste, Viale Miramare Fronte area Taxi Stazione FS

- Trieste, passeggio Sant’Andrea Prossimità sede Allianz

- Trieste, piazzale della Resistenza

- Trieste, Piazza Ospitale angolo via Pietà

- Trieste, Piazza Foraggi

- Trieste, Via Cumano 1

- Trieste Via Felluga Prossimità campo di calcio

- Trieste Via Marchesetti Parcheggio Villa Revoltella

- Trieste Via Timignano Angolo Strada per Longera

- Trieste Via D’Angeli Angolo via Forlanini

- Trieste Via Pasteur Interno comprensorio Melara

- Trieste Via di Campanelle Prossimità campo di calcio

- Trieste Via dell’Istria Angolo via Vigneti

- Trieste Via Cenati Prossimità Giardino Borgo San Sergio

- Trieste Piazzale Atleti Azzurri Esterno Stadio Rocco

- Trieste Strada di Fiume Ingresso parcheggio Ospedale