Raccolte 5mila firme per la pineta di Cattinara

"Il Coordinamento Salviamo il Burlo e la pineta di Cattinara ha finora raccolto 4.919 firme sulla petizione pro pineta di Cattinara avviata dagli alunni della locale scuola media slovena. Ma quelle effettive sono più di 5.000, considerando anche i moduli ancora nelle mani di singoli collettori". Lo dichiara il coordinamento in una nota.

La raccolta firme continua all’angolo tra via delle Torri e via San Lazzaro dietro la chiesa di Sant’Antonio Nuovo venerdì 29 settembre dalle 11.00 alle 19.30 e sabato 30 settembre dalle 10 alle 19.30, in ambo i casi con una pausa pranzo dopo le 13.30. La prossima settimana la raccolta continuerà dal lunedì al sabato sempre dalla tarda mattinata (salvo impedimenti) alle 19.30. Chi volesse raccogliere firme per conto proprio può contattare gli organizzatori all’indirizzo mail pineta.burlo@gmail.com.