Asilo evacuato per radon: in Fvg 21 superamenti nel 2022

Sono stati 21 i superamenti dei livelli di radon nelle scuole del Fvg nel 2022, su un monitoraggio di 79 strutture. Soltanto nell’ultimo mese i superamenti segnalati sono stati una decina. Lo comunica Arpa Fvg in seguito alla recente evacuazione della scuola d'infanzia don Marzari – ?ok di Opicina con il trasferimento di circa 80 bambini in seguito alla rilevazione di una concentrazione di radon più alta del dovuto. Il radon è un gas naturale radioattivo, inodore ed incolore, prodotto dal decadimento dell’uranio, ed è presente in tracce nel sottosuolo quasi ovunque. L'esposizione prolungata a questo gas può essere causa di tumori al polmone e, come riportato dall'Istituto Superiore di Sanità, diverse analisi epidemiologiche hanno dimostrato che il radon è al secondo posto, dopo il fumo da tabacco, fra le cause principali di cancro ai polmoni.

In Friuli Venezia Giulia, per la particolare conformazione del suolo, si rilevano alte concentrazioni di questo gas, che penetra negli edifici, soprattutto nei piani bassie e nelle cantine, attraverso crepe, fessure o altri punti non a tenuta nelle fondamenta o nei muri della casa.

L'Arpa ha già effettuato oltre 20mila controlli all’interno di oltre 2mila edifici scolastici della Regione e i numeri apparentemente elevati sono in parte riconducibili al fatto che nel 2020 è stata rivista la normativa in materia di esposizione al gas radon con l'abbassamento dei limiti da 500 Bq/m³ a 300 Bq/m³. Se viene rilevata un'alta concentrazione di radon la normativa prevede due anni di tempo per il risanamento dell’edificio e nella gran parte degli edifici sono sufficienti dei semplici interventi edilizi.