Triestino scomparso in Val D'Aosta: riprendono le ricerche ma ancora nessuna traccia

Ancora nessuna traccia di Raphael Rinaldi, il triestino disperso nelle montagne della Valle D'Aosta da una settimana. Non ha dato esiti nemmeno un altro tentativo dopo la sospensione delle ricerche. Come riporta un servizio del Tgr Rai Fvg, il soccorso alpino della Val D'Aosta aveva ufficialmente sospeso le attività di ricerca nella giornata di ieri, ma nell'analisi serale dei video gli operatori avevano trovato nuovi luoghi da perlustrare e hanno quindi deciso di fare un ulteriore tentativo nella mattinata di oggi, in una zona definita dal direttore Paolo Comune "improbabile ma non impossibile".

L'elicottero, in particolare, ha sorvolato a lungo la zona di punta Famiela e quella che dagli impianti sciistici di Cogne va verso Collebova, costeggiando il vallone di Vallontei, una valle secondaria. Ancora nessuna traccia, tuttavia, del 50enne da anni lavora e risiede all'estero ed era partito domenica scorsa per un'escursione nella zona di Cogne, ma poi non si era presentato né all'appuntamento con il fratello nel pomeriggio, né al lavoro nei giorni successivi. Secondo i soccorritori le zone più pericolose e tutti i salti di roccia in un'area compatibile con un'escursione giornaliera partendo da dov'era stata trovata l'auto sono state tutte battute almeno una volta.