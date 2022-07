"Un ultimo tentativo per cercare mio fratello", l'appello della famiglia di Raphael Rinaldi

"Mercoledì 6 luglio vorrei fare un ultimo tentativo per la ricerca di mio fratello, scomparso ormai dal 22 maggio. Necessito di una decina di volontari che possano passare tutta la giornata a setacciare una zona, si tratta di una ricerca fuori sentiero". Dopo quasi 50 giorni a lanciare l'appello per ritrovare Raphael Rinaldi, il triestino di 49 anni svanito nel nulla in Val d'Aosta, è il fratello Cristiano. Un lungo post su Facebook, con informazioni dettagliate e in attesa della conferma di una guida.

Requisiti

Per partecipare alla ricerca, scrive Rinaldi, è necessaria "esperienza di montagna, passo sicuro, buon allenamento fisico (la ricerca dovrebbe durare 6-7 ore), abbigliamento tecnico adatto (pantaloni lunghi, scarponcini da montagna), chi ce l’ha porti pure imbrago e caschetto. Il ritrovo a Lillaz è fissato alle 8:30 presso il bar La Maison du Gout Cafè, a Lillaz". L'itinerario che verrà percorso seguirà il sentiero tracciato 16, in direzione Punta Fenilia fino al punto (B)(dislivello 700m circa per una salita di circa 3km, tempo previsto 1h abbondante per raggiungere il punto (B) a 2200 mt.

Il tracciato

Dal punto, scrive Cristiano, "ci sarà quindi la partenza del gruppo di ricerca nella zona segnata in cartina (ZONA SEMI- BOSCHIVA FUORI SENTIERO): ricerca “stile valanga” con le persone disposte “a vista”: si procede in senso longitudinale mantenendo la stessa quota altimetrica procedendo per circa 1,5km (tempo previsto 3-4 ore); allego video e foto per far capire il tipo di territorio oggetto di ricerca: premetto che non ci sono sentieri, ci sono rocce da scavalcare e dirupi da evitare, la zona è semi-boschiva e la vegetazione prevalente è quella dei rododendri. Consiglio di avere a disposizione l’app FATMAP in modo da registrare la traccia GPS da poi consegnare al Soccorso Alpino".

Dove soggiornare

"Per chi vuole soggiornare in zona: consiglio sistemazione ad Aosta (Aosta-Lillaz circa 35 min) in quanto a Cogne in questo periodo non si trova posto. Tutte le spese sono a carico mio. Per favore divulgate a chi può aiutare. Chi fosse disponibile, oltre a ringraziarlo subito di cuore da parte mia e della mia famiglia, può scrivermi in privato mandandomi anche la propria email".