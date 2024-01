Integratori, dadi e lozioni: raffica di sequestri in porto, 100mila prodotti "truccati"

TRIESTE - Oltre 100mila prodotti contraffatti tra cui dadi, lozioni per capelli e integratori contenenti il principio attivo del Viagra: è la merce sequestrata in porto nelle scorse settimane dai funzionari della sezione antifrode e controlli dell’ufficio delle dogane di Trieste, unitamente ai finanzieri del comando provinciale di Trieste. In due differenti attività d’indagine, coordinate dai Pm Cristina Bacer e Matteo Tripani, i militari hanno sequestrato oltre 100mila dadi alimentari contraffatti destinati al consumo umano e 1.200 flaconi di lozione per capelli, anch’essi falsificati.

L’ipotesi della non genuinità dei dadi è stata confermata dallo stesso titolare del marchio di notorietà mondiale, che non esclude il rischio per la salute dei consumatori. I dadi erano infatti privi di alcune compatibilità con gli standard qualitativi e di sicurezza. Per lo stesso sospetto sono state richieste apposite consulenze tecniche anche su una lozione per capelli, riconducibile anch’essa a un famoso brand internazionale e, anche in questo caso, le perizie ne hanno certificato la contraffazione. Questi prodotto sono arrivati al Porto di Trieste a bordo di motonavi provenienti dalla Turchia e destinati al mercato estero, in particolare ad aziende comunitarie del settore.

Nei giorni scorsi sono stati inoltre sequestrati quasi 11mila integratori alimentari, per i quali il ministero della salute aveva lanciato un’allerta a livello europeo attraverso la piattaforma Rasff, invitando a non farne uso perché, al loro interno, era stata accertata la presenza di sildenafil, il principio attivo del farmaco Viagra.