Raffiche di bora intorno ai 100 chilometri orari: 30 interventi dei vigili del fuoco

TRIESTE - Le forti raffiche di bora hanno raggiunto intorno ai 100 chilometri orari oggi a Trieste e sono stati circa una trentina gli interventi dei vigili del fuoco (altri ancora in coda). Tra questi, la messa in sicurezza di diversi alberi e parti di edifici pericolanti. Le previsioni dell'Osmer Arpa Fvg parlano di bora forte sulla costa e a Trieste, da moderata a sostenuta sul resto del litorale e sulle zone orientali. Le temperature saranno rigide, con minime anche sotto lo zero.