Ragazza affetta da autismo scopre l'arte durante il lockdown e dona i suoi quadri al centro Weiss

Paola Demicheli è una ragazza affetta da autismo grave e non parla. Frequenta il Centro Diurno di Via Weiss del Comune di Trieste, gestito da 2001 Cooperativa sociale, e grazie alle molte attività proposte ha scoperto che le piace dipingere. Durante il periodo di isolamento a seguito della pandemia Paola ha dipinto molto per trascorrere il tempo e per esprimere il suo stato d'animo, e ne sono nate una serie di opere che si è deciso di esporre. Grazie all'ospitalità dell'associazione “517 San Vito Studio d'Arte e Design” è stata organizzata una mostra nel meraviglioso parco di via della Galleria, 20 e il 3 luglio 2021 si è svolto l'evento “SoloConTATTO si può entrare veramente in contatto” cui hanno partecipato più di 250 persone che hanno provato ad entrare nel mondo autistico/artistico di Paola ammirando i suoi lavori.

Molti hanno partecipato all'Astamuta, che si è svolta durante la mostra, facendo delle offerte segrete per acquistare i suoi quadri e, grazie alla loro generosità, sono stati raccolti dei fondi che sono stati trasformati in doni per il Centro Diurno: la parte residenziale è stata rallegrata dalle gigantografie dei quadri, abbinati ai vari colori delle stanze per rendere più piacevole il soggiorno degli ospiti, mentre per la zona comune del Centro diurno Paola ha voluto fare un regalo- due comodi divani per i momenti di relax - agli amici che lo frequentano insieme a lei ogni giorno. Questo è il modo di Paola per ringraziare chi la segue e gli amici che l'hanno aiutata a diventare la persona che è ... diversa ma speciale come tutti. I rappresentanti del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste hanno ringraziato Paola e la sua famiglia per i beni che hanno voluto regalare alla struttura comunale,un dono tanto più significativo perché frutto della talentuosa espressività di questa ragazza speciale.

Sito: www.paolinarte.it

Facebook: @paolinarte.ts