Ritrovate a Trieste le ragazze scomparse a Nova Gorica: stanno bene

TRIESTE - Ritrovate vive e in salute nel centro di Trieste Alina Kofol e ?iva Valentin?i?, le due 14enni di Nova Gorica di cui non si avevano tracce dalla mattina di lunedì. Le due amiche, infatti, non avevano più fatto ritorno a casa dopo la scuola. La polizia di stato le ha rintracciate qualche ora fa nella giornata di oggi, mercoledì 11 ottobre, nel centro cittadino, e ieri la loro presenza era stata rilevata dalle telecamere di sorveglianza della stazione centrale. Erano state viste anche a Solceno/Solkan nella mattinata di lunedì. Un allontanamento volontario quindi, che si è concluso con un lieto fine.