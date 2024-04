Ragazzino aggredito da due giovani, rubato giubbotto e portafogli

TRIESTE - Ennesima aggressione ai danni di un ragazzino: è accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, nel parco giochi di via Mascagni. Due ragazzi minorenni, pare originari dell'est Europa, hanno rubato alla vittima, un cittadino italiano anch'egli minorenne, un giubbotto e un portafogli. Pare che lo avrebbero minacciato con dello spray al peperoncino, come avrebbero raccontato alla polizia alcuni testimoni residenti in zona. Allertata, è intervenuta la polizia per rintracciare i due aggressori. Alla ricerca dei due avrebbero partecipato, come segnalatoci da un lettore, anche i genitori del ragazzino, molto spaventato per quanto accadutogli. I due aggressori, come confermatoci dalle forze dell'ordine, non sono stati ancora rintracciati.