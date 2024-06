Ragazzino investito in via Capodistria, a Cattinara

TRIESTE - Un ragazzino kosovaro di 10 anni è stato investito da un'auto in via Capodistria. Sarebbe sbucato improvvisamente tra due auto. Fortunatamente la vettura sopraggiunta procedeva lentamente. Giunti sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Il ragazzino ha riportato un trauma cranico ed è stato condotto a Cattinara in codice giallo