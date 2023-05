Dai dinosauri ai cambiamenti climatici: come i raggi X rivoluzioneranno le nostre vite

TRIESTE - Un nuovo laboratorio, gestito da un fisico di fama internazionale, che permetterà di sondare le nuove frontiere dello screening a raggi X tramite un rivoluzionario sistema di imaging e che avrà future applicazioni in ambito industriale, biomedicale, ambientale ed archeologico. Si tratta del laboratorio del gruppo OptImaTo (Optimal Imaging and Tomography), inaugurato oggi 17 maggio dall’Università di Trieste presso Elettra Sincrotrone.

La struttura di ricerca

Guidata dal professor Pierre Thibault, professore ordinario di fisica applicata dell’ateneo e finanziata da Horizon 2020 con oltre due milioni di euro di investimento, la struttura consente di scattare immagini di qualità in tempi brevissimi all’interno degli oggetti. Il fondo è stato ottenuto da Thibault per lo studio sul tema Scattering-Based X-ray Imaging and Tomography. L’ateneo giuliano e il Centro di ricerca internazionale Elettra Sincrotrone hanno stipulato un accordo per insediare il laboratorio proprio a Trieste, collaborando e contribuendo alla creazione di un team di dottorandi. Viva soddisfazione è stata espressa in conferenza stampa dal rettore Roberto di Lenarda.

Il funzionamento

La tecnica si basa sull’utilizzo di semplice carta vetrata come marcatore dei raggi X. Quando viene inserita tra la sorgente di raggi X e il campione, infatti, la carta crea una distorsione dell’illuminazione “a macchia di leopardo”. Quando questa luce attraversa il campione, trasporta con sé le informazioni sull’assorbimento, rifrazione e scattering, che vengono poi decodificate dagli algoritmi. In questo modo si possono estrarre più informazioni di quelle che si otterrebbero senza la carta vetrata. Le applicazioni pratiche sul nostro territorio, ha spiegato il professor Thibault, possono essere molteplici. “Noi guardiamo seriamente a cosa possiamo fare con tutti i reperti fossili, ad esempio nel sito del Villaggio del pescatore, dove ci sono fossili fantastici con cui ancora poco è stato fatto”.

L'uitlizzo per il Villaggio del pescatore

Potrebbe quindi essere possibile, in futuro, “ricavare informazioni da questi fossili senza nemmeno doverli estrarre completamente dalla matrice di roccia”. Per quanto riguarda invece l’industria, “con questo sistema siamo in grado di caratterizzare materiali come la fibra di carbonio, che di solito è più o meno trasparente con i raggi X. Qui, c’è l’industria navale che usa la fibra di carbonio, quindi stiamo guardando in questa direzione. Ci sono anche applicazioni biomedicali, ad esempio per fare istologia virtuale in cui la biopsia viene analizzata con i raggi X, invece di procedere normalmente con le “fette” di tessuti e i microscopi”. Le applicazioni saranno strategiche anche per il monitoraggio dei cambiamenti climatici, grazie alla possibilità di studiare nel profondo le alterazioni causate dall’inquinamento e dalle microplastiche anche negli animali marini.