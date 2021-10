Troupe Rai aggredita durante il corteo: ecco alcune immagini non andate in onda (VIDEO)

La giornalista della sede Rai del Fvg Alessandra Zigaina è stata aggredita non solo in occasione del lancio del microfono ma anche in questa scena che il servizio pubblico non ha mai mandato in onda

La giornalista della sede Rai del Friuli Venezia Giulia Alessandra Zigaina è stata aggredita durante la manifestazione anti Green Pass andata in scena a Trieste nella giornata di ieri 11 ottobre. Un manifestante le ha strappato il microfono di mano e l'ha lanciato nella folla. In un'altra occasione, come in questo video mai andato in onda, si vede chiaramente una persona di mezza età avvicinarsi in maniera ostile alla collega (alla quale va tutta la nostra solidarietà).