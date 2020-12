"Raid" di gruppo contro le auto in sosta: "pizzicati" due giovani su quattro

Ieri sera, verso le 21:20 in via Vergerio la volante è intervenuta per una segnalazione riguardante quattro ragazzi che danneggiavano le vetture in sosta. Il personale si è recato sul posto e ha individuato due persone, mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi in tempo. Si tratta di un 19enne triestino e un 18enne serbo residente in città. Hanno danneggiato con calci e pugni gli specchietti di due autovetture parcheggiate. I due sono stati denunciati per danneggiamento in concorso.