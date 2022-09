Raid notturno in tre locali di Aurisina: vetrine sfondate e tentativi di furto

Brutto risveglio per tre esercizi commerciali ad Aurisina, che al risveglio hanno trovato segni di effrazione e in un caso le vetrine sfondate. Si tratta, in quest'ultimo caso, dell'Agraria Stanissa, dove i ladri sono riusciti a entrare rubando il contenuto del fondo cassa. Negli altri due casi, il bar Fani e la birreria Bunker, l'effrazione non sarebbe riuscita, ma ci sono stati comunque dei danni alle porte e alle finestre. Ancora ignoti i colpevoli, sul caso indagano i Carabinieri di Aurisina.