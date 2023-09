Ralph Fiennes avvistato a Trieste

TRIESTE - Ralph Fiennes è stato avvistato a Trieste. Una nostra lettrice lo ha infatti immortalato in via Battisti martedì 12 settembre e il giorno successivo sarebbe stato avvistato anche in viale XX Settembre. L'attore e produttore, star di Schindler's List e noto per l'interpretazione di Voldemort nella saga di Harry Potter, potrebbe essere in città per un viaggio di piacere, infatti alla Fvg Film Commission, interpellata in merito, non risultano produzioni cinematografiche a Trieste con la sua partecipazione.