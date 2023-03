Per la Trieste islamica è tempo di Ramadam, domani al via il mese sacro

TRIESTE - Per gli oltre seimila fedeli della comunità islamica del capoluogo del Friuli Venezia Giulia da domani 23 marzo inizia il Ramadam, il mese in cui i musulmani, dall'alba al tramonto, digiunano. La tradizione, che rappresenta uno dei pilastri dell'Islam, quest'anno è slittata di un giorno, a causa dell'avvistamento tardivo della Luna nuova. Un mese in cui i fedeli si riuniranno in preghiera anche al centro islamico di via Maiolica, nel rione di Barriera vecchia. Nel corso degli ultimi anni la presenza islamica nel capoluogo giuliano è cresciuta. Durante il Ramadam il centro di via Maiolica rimane aperto per l'Iftar (vale a dire il pasto serale che interrompe il digiuno). Il pasto viene offerto alle persone bisognose, ma, come spiegano dalla comunità, "può trasformarsi in un momento di condivisione e di comunità".