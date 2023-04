Grande festa di Fine Ramadan: in 1500 a San Luigi

Una folla di 1500 persone in festa e una gran varietà di etnie ha riempito stamattina il campo di San Luigi per la festa di fine Ramadan in un ampio ventaglio di colori, profumi e soprattutto sapori. Termina infatti oggi il mese di digiuno e di rinnovamento spirituale previsto dalla religione musulmana, e la comunità islamica di Trieste si riunisce come ogni anno per condividere un delizioso pasto in compagnia e un momento di preghiera.

Una comunità sempre più ampia, che in buona parte frequenta stabilmente la moschea di via Maiolica nonché sede del Centro Culturale Islamico. Il presidente Akram Omar spiega che "i musulmani a Trieste sono circa 7mila, la comunità comprende 50 nazionalità e 30 etnie diverse, tutti accomunati dalla stessa religione e dalla lingua italiana". Non solo un luogo dove pregare, ma anche dove frequentare corsi, e dedicarsi ad attività culturali. Un punto di riferimento, sia per chi è appena arrivato in città e ha bisogno di un pasto caldo sia per chi ha la cittadinanza italiana e abita a Trieste da decenni. Negli ultimi anni si è rafforzato anche il ruolo e la presenza della parte femminile, più che triplicata rispetto all'anno precedente.

Durante il Ramadan i fedeli scelgono di astenersi dall'assunzione di cibo per tutta la giornata fino al tramonto, mangiando una volta sola nell'arco della giornata. Tuttavia il digiuno, come spiega Saleh Igbaria, membro del consiglio direttivo e presidente emerito della Comunità Islamica, "è un atto fisico di salute ma è compreso in un grande lavoro personale fatto di opere pie ed elevazione spirituale. Ci si dedica alla spiritualità ricevendo la parola sacra divina, distaccandosi dai desideri terrestri per diverse ore al giorno. Dobbiamo alzare il nostro livello umano con la consapevolezza che non diventeremo angeli, ma ognuno di noi è libero di arrivare dove può".

Il presidente in carica Akram Omar parla di un "bilancio positivo" per questo Ramadan, in cui tutti i fedeli hanno offerto denaro, pasti gratuiti e tempo investito in attività formative di gruppo. "In un mese sono stati offerti 7500 pasti - spiega Omar - a oggi oltre 300 persone vengono da noi alla rottura del digiuno. Aiutiamo chiunque si presenti senza chiedere la provenienza e la religione. Viene spesso da noi anche una signora triestina, che ci ha scelto rispetto ad altre mense perché preferisce il nostro cibo".

Per quanto riguarda l'attività culturale il centro registra, negli ultimi anni, "una crescita del 500 per cento - continua il presidente -, con 20 volontari che insegnano l'italiano, ma anche la cultura e le leggi italiane, ai migranti. Siamo una comunità molto giovane, con un'età media di 25 anni. la maggior parte sono persone arrivate da qualche anno, ma ci sono anche le seconde generazioni, cittadini italiani perfettamente bilingui. Qui nessuno guarda la nazionalità, siamo tutti cittadini di Trieste. Insegnamo a tutti il rispetto e la convivenza pacifica".

La vice presidente del direttivo, Nurah Omar, è una giovane studentessa di 24 anni, che si occupa anche di seguire la parte social, e spiega che "fino all'anno scorso le donne che frequentavano la moschea erano una ventina, quest'anno sono 70, motivo per cui abbiamo ampliato il centro riservando loro il piano superiore. Per l'Islam la preghiera per le donne è facoltativa e sono sempre più numerose quelle che vogliono partecipare alla vita comunitaria e religiosa. Alcune arrivano dalle rotte migratorie, altre sono giovani studentesse e madri di famiglia, per tutte è un'ottima occasione per stringere rapporti di amicizia. Stiamo cercando di farci conoscere allacciando rapporti con centri d'accoglienza, centri studenteschi e il Burlo".

Molte ed eterogenee le storie dei musulmani triestini che oggi hanno festeggiato la fine del Ramadan, tra questi Rafet, di origini turche, che vive in Italia da 22 anni e ha un'azienda di trasporti nel porto di Trieste. Ha quattro figlie e le due più grandi lavorano nell'azienda di famiglia. Grazie a lui sono arrivati dalla Turchia i tappeti che oggi rivestono il pavimento della Moschea, ma ci tiene a precisare che "è stato un lavoro di gruppo, insieme ai miei fratelli" perché, come dicono i suoi 'fratelli' in un ottimo italiano, "un buon musulmano non deve sbandierare in pubblico le buone opere".