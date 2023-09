Bogotà non risponde alla richiesta di estradizione, altro narcos torna in libertà

TRIESTE - Oltre a Martinez Quiroz, il narcos colombiano scarcerato per scadenza dei termini di custodia, anche Ramon Abel Castano Castano verrà rimesso in libertà. La notizia la riporta l'Ansa. I due erano stati arrestati nell'ambito dell'operazione coordinata dalla Distrettuale antimafia di Trieste che aveva portato al sequestro di oltre quattro tonnellate di cocaina e poco meno di 40 arresti. La decisione è arrivata da parte del Gip del tribunale giuliano, Marco Casavecchia, in quanto come per Quiroz, il ministro della Giustizia aveva chiesto l'estradizione alla Colombia ma non è mai stata ricevuta alcuna risposta dalle autorità colombiane. Alla base, secondo quanto riporta Leggo, ci sarebbe l'assenza di ratifica da parte del paese sudamericano del trattato di estradizione con l'Italia.