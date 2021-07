L'oratorio di Giarizzole vuole una rampa skate, lanciata una raccolta fondi

A proporla è stata l'Associazione Sportiva Dilettantistica Wheel Be Fun. Già raggiunta una buonissima cifra

L'oratorio di Giarizzole vuole una rampa skate e per ottenerla lancia una raccolta fondi. Don Sandro e don Franz desiderano dare questa possibilità ai ragazzi e ragazze del quartiere che, al netto del risultato del crowdfunding (che ha già raggiunto quasi un terzo dell'obiettivo), potrebbero vedere crescere uno dei centri di aggregazione della zona. La raccolta fondi è stata organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Wheel Be Fun ed è stata lanciata attraverso la piattaforma GoFundMe. “Abbiamo trovato una minirampa fantastica - così gli organizzatori -, altezza un metro, ottima per imparare e che, ne siamo sicuri, contribuirà a rendere felici tanti bambini e bambine che a Trieste si sono avvicinati/e allo skateboarding negli ultimi anni".