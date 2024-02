Rapina all'IN'S di Ponziana, un arresto e una denuncia

Rapina, questa mattina, al supermercato IN'S di via Zorutti, nel rione di Ponziana. I due malviventi, un cittadino croato del '90, con precedenti penali e uscito da poco dal Coroneo, e un triestino classe 1977, sono entrati nel supermercato a volto coperto e muniti di pistola e si sono fatti consegnare dal personale 300 euro prima di fuggire. Nel frattempo è stata allertata la Polizia che ha tratto in arresto il cittadino croato, colto quindi in flagranza di reato. Il triestino è riuscito a fuggire, anche se comunque è stato denunciato. Gli inquirenti stanno indagando se i due malviventi, soprattutto il cittadino triestino, possano essere collegati alla rapina avvenuta ieri notte, poco dopo le 23, ai danni di un tassista