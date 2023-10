Rapina e ferisce due anziane a Monfalcone: arrestato 53enne

TREIESTE - Deruba due donne anziane e le manda al pronto soccorso, poi viene rintracciato e arrestato dai carabinieri. E' successo a Monfalcone: i militari della locale stazione, nell’ambito di approfondite indagini coordinate dalla Procura di Gorizia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Gorizia nei confronti dell’uomo, un 53enne residente a Monfalcone, in quanto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e lesioni personali.

I primi fatti risalgono alla sera del 31 luglio scorso: il 53enne, dopo avere seguito in auto quella guidata dalla vittima ed averne quindi individuato la casa, l’ha raggiunta a piedi nei pressi del portone e, dopo averla convinta ad entrare nell’androne, l’ha aggredita. La donna ultrasettantenne è stata afferrata per le braccia e strattonata, fino a cadere per terra, poi il malvivente si è impossessato della sua borsa contenente denaro contante, il telefono cellulare, le carte di credito e i documenti di identità. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno acquisito delle prove, anche esaminato le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. La vittima ha riportato contusioni su varie parti del corpo ed è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari, che hanno determinato una prognosi di sette giorni.

Il secondo episodio è avvenuto dopo meno di una settimana: la seconda vittima è stata un’altra anziana signora sorpresa dal malvivente mentre era intenta a caricare la spesa all’interno della sua auto. Approfittando di un momento di distrazione, l’uomo si è appropriato della borsa lasciata sul sedile dell’auto e contenente effetti personali, soldi ed il telefono cellulare. Il malvivente, inseguito a piedi e raggiunto dalla vittima, non ha esitato a risalire a bordo della sua auto e a ripartire a forte velocità, facendo cadere a terra l’anziana, rapinata di tutti i suoi averi. La pensionata, dolorante e molto scossa per l’accaduto è stata rassicurata dai militari dell’Arma intervenuti sul posto. Poi è stata accompagnata al pronto soccorso, da cui è stata dimessa con una prognosi di sette giorni per le contusioni riportate.

L’attività di indagine ha permesso di ricostruire tutte le fasi salienti dei due eventi criminosi e di fornire un quadro probatorio tale da permettere all’Autorità Giudiziaria di emettere il provvedimento restrittivo. Nel corso della perquisizione domiciliare dell’uomo, i militari hanno trovato e sequestrato l’abbigliamento utilizzato per commettere le rapine ed alcune centinaia di euro occultate all’interno dell’armadio della camera da letto, verosimile provento delle rapine commesse. L’uomo è stato condotto in carcere a Belluno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.