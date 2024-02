Rapinatore in fuga

/ Via Giovanni Paisiello

A volto coperto minaccia la commessa con un coltello: rapina al Caddy's di via Paisiello

L'episodio, come riporta Il Piccolo, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri 17 febbraio. L'uomo si è fatto consegnare circa 500 euro. Pochi minuti ha tentato una seconda rapina, questa volta ai danni di un negozio che vende kebab. In questo caso il personale è riuscito a metterlo in fuga. Indaga la polizia