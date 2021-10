Rapina a mano armata nel ‘compro oro’ di via Rittmeyer

Una rapina a mano armata, per fortuna senza feriti, da “Nadia Oro” in via Rittmeyer (zona stazione): è accaduto oggi alle 12:30. La notizia è riportata da Telefriuli e confermata dai Carabinieri che stanno indagando sull’ignoto colpevole a piede libero. Una persona, col volto nascosto, sarebbe entrata nel ‘compro oro’ minacciando il cassiere e si sarebbe fatta consegnare oro e contanti. Il rapinatore si sarebbe poi dato alla fuga. Indagini in corso.