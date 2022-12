Ruba 600 euro di cosmetici, aggredisce una vigilante e scappa: arrestata 42enne

TRIESTE - I carabinieri della stazione di Rozzol hanno arrestato una quarantaduenne triestina con l'accusa di rapina impropria. Il fermo è avvenuto nei giorni scorsi dopo che la donna, già conosciuta alle forze dell'ordine, si è resa protagonista di un episodio particolarmente rocambolesco. Dopo essere entrata all'interno di Coin e Upim, in corso Italia a Trieste, la ladra è stata vista da una addetta alla vigilianza mentre occultava nelle proprie borse "cosmetici di vario genere". "Vistasi scoperta - scrivono i carabinieri - minacciava la vigilante ed utilizzava violenza nei confronti di quest’ultima spingendola e guadagnandosi in tal modo la fuga lungo le vie cittadine". La fuga però dura poco. I militari la bloccano in piazza Goldoni subito dopo. "Nella sua borsa venivano rinvenuti prodotti cosmetici di vario genere per un valore di oltre euro 600". La donna si trova agli arresti domiciliari.