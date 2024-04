Quattordicenne rapinato a Monfalcone da due baby bulli

MONFALCONE - Un ragazzo di 14 anni viene rapinato da due minorenni a Monfalcone: è successo nel primo pomeriggio di venerdì 26 aprile in area Verde. Come riporta Teleantenna, il ragazzo si trovava con un amico quando è stato fermato da due ragazzi, uno italiano e l'altro bengalese, suoi coetanei. Inizialmente avrebbero chiesto 50 centesimi e, al loro rifiuto, i due rapinatori avrebbero strappato di mano al 14enne il borsello. I giovani malintenzionati, già noti per atti simili a danno di coetanei, sono stati individuati dalla polizia locale di Monfalcone. Avviato l’iter per la denuncia alle autorità competenti e al tribunale dei minori. Il sindaco Cisint ha dichiarato che sarà ampliato l'orario di vigilanza, precedentemente attivo solo dalle 17 del pomeriggio.