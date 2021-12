Una rapina alla gioielleria Livio Cepak si è consumata ieri, 3 dicembre, alle 17.30. A perpetrare il crimine tre soggetti con mascherina e berretto, uno dei quali avrebbe, come dà testimonianza, effettuato un sopralluogo il giorno prima fingendosi un cliente. Il proprietario 75 enne Livio Cepak è stato immobilizzato a terra da due uomini, mentre il terzo rubava la merce. "Avranno rubato almeno 20mila euro tra gioielli e orologi". Notizia in aggiornamento.

Via Udine, 39

Rapina all’oreficeria Cepak in via Udine: rubati gioielli per almeno 20mila euro