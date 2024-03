Rapina con siringa: condannato a due anni e quattro mesi

TRIESTE - E' stato condannato a due anni e quattro mesi senza la sospensione condizionale l'autore della tentata rapina nel negozio loacker di via Roma un anno fa, nel marzo del 2023. La sentenza è stata emessa lo scorso venerdì 1 marzo. L'uomo, un 40enne italiano, era entrato nel pubblico esercizio brandendo una siringa e minacciando il titolare per farsi consegnare i soldi, poi era stato messo in fuga dal titolare ed era stato rintracciato, poco dopo, dai Carabinieri. Il 40enne, assistito dall'avvocato Antonio Cattarini, aveva scelto il rito abbreviato e in aula ha reso piena confessione del reato commesso. Gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, ma si è raggiunto il bilanciamento con le aggravanti (tra cui l'uso della siringa come arma).