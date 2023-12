Minorenne rapinata con un taglierino in Scala dei Giganti

TRIESTE - Una 16enne è stata rapinata da un gruppo di quattro giovanissimi di origine straniera. E' successo lunedì pomeriggio, lungo Scala dei Giganti. La notizia è stata riportata da Il Piccolo. L'episodio è stato denunciato in Questura dai genitori della vittima. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale, la giovane stava scendendo le scale assieme a un gruppo di amici. Alcuni di loro, ad un certo punto, si sono portati avanti, infastiditi dai quattro giovani che si divertivano a lanciare sassi ai passanti. Rimasta sola, la 16enne è stata presa di mira dal gruppetto, che l'ha afferrata per un braccio e l'ha minacciata con un taglierino, costringendola a consegnare loro i pochi soldi che aveva con sé. Indagini in corso.