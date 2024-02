Rapine e coltelli tra il centro e il luna park: denunciati due minori

TRIESTE - Due minorenni sono stati denunciati in quanto ritenuti responsabili di alcune rapine perpetrate anche con l'utilizzo di un coltello, ai danni di alcuni coetanei. Secondo quanto si apprende, gli episodi (tra dicembre 2023 e l'inizio di quest'anno) che hanno visto i giovani coinvolti sarebbero almeno tre. I luoghi dove sono avvenuti i fatti sono la scala dei Giganti e il luna park di piazzale delle puglie, nel rione di Ponziana. Pochi gli euro che i giovani sarebbero riusciti a spillare ai coetanei. A condurre l'attività di indagine è stata la Squadra mobile della questura giuliana. Uno dei due denunciati, sempre secondo quanto emerge, era rimasto coinvolto negli episodi di cronaca che avevano interessato la zona di piazza Carlo Alberto, dove era scoppiata una rissa tra minori non accompagnati. Un episodio era stato registrato anche dalla polizia locale. Nell'ultimo periodo alcune strutture (ad esempio in via Battisti) che ospitano minori non accompagnati sono state oggetto di controlli da parte delle forze dell'ordine.