Ancora violenza in città: rapinato un ragazzo in via Corridoni

TRIESTE - In tre aggrediscono un giovane e lo derubano, poi interviene un parente e i due riescono a mettere in fuga gli aggressori. E' successo ieri, mercoledì 17 aprile, in via Corridoni, nei pressi di Largo Barriera. Intorno alle ore 22 un ragazzo di origine pakistana intorno ai vent'anni è stato avvicinato da tre giovani (anch'essi stranieri, a quanto riferito dalla vittima) che gli hanno sottratto la felpa, il cellulare, il cappello e l'auricolare del telefono. Dal vicino ristorante indiano Yoga è uscita poi un'altra persona in aiuto del giovane pakistano e, in seguito a una colluttazione, i due sono riusciti quantomeno a recuperare il cellulare e la felpa. Sul posto sono arrivati i carabinieri e una volante della polizia ma i tre aggressori si erano già dati alla fuga. Intervenuto anche il 118 ma la persona offesa ha rifiutato il trasporto in ospedale.​ Indagano i militari dell'arma. Soltanto due giorni fa, lunedì 15 aprile, un minorenne aveva subito una tentata rapina in piazza Goldoni ed era stato minacciato con un coltello alla gola.