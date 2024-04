Ancora rapine in città: in tre minacciano e derubano due minorenni

TRIESTE - Rapinati due adolescenti in viale Sanzio, nel rione di San Giovanni, l'ennesimo episodio di rapina che coinvolge minorenni dopo quello avvenuto nel giardino di via Mascagni il 25 aprile scorso. I due casi sarebbero simili nelle modalità. Come riporta Il Piccolo, l'episodio è avvenuto ieri alle 10:20. I ragazzi sono stati rincorsi, minacciati e derubati di numerosi oggetti personali tra cui gli Airpods e perfino le scarpe.

Inizialmente tre giovani malintenzionati hanno individuato le vittime all'interno della linea 6, diretta in piazzale Gioberti, e hanno iniziato a insultarli. I due ragazzi sono scesi quindi dall'autobus all'altezza del Giulia e sono stati poi inseguiti fino in viale Sanzio, dove i rapinatori hanno iniziato a minacciarli, riuscendo a farsi consegnare le cuffie Airpods, un cellulare, un paio di scarpe da ginnastica, un giubbotto e 40 euro. Sul posto è intervenuta la polizia, che indaga sia su questo caso che sull'episodio di via Mascagni.