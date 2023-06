Carceri del Fvg tra le più sovraffollate d'Italia

TRIESTE - Un recente rapporto sulle carceri italiane, elaborato dall'associazione Antigone, ha evidenziato una situazione preoccupante nel sistema penitenziario della regione Friuli Venezia Giulia. Secondo il rapporto dell'associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale e penitenziario, la regione registra un'affluenza carceraria del 135 per cento, posizionandosi tra le regioni italiane con la percentuale più alta di sovraffollamento, dietro alla Lombardia (al 151%) e alla Puglia (al 145%). Particolarmente elevato è anche il dato degli stranieri reclusi nelle carceri della regione (41,9 per cento del totale, dietro a Liguria, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia), mentre a Trieste la percentuale è del 61,5 per cento. Nel contesto regionale, si segnala inoltre anche il carcere di Tolmezzo, dove sono presenti 12 detenuti sottoposti al regime di 41 bis.