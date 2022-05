“Invasione di ratti in campo San Giacomo”: la segnalazione del neocomitato rionale

A volte sono sotto le panchine, sulle quali si siedono ignari i frequentatori della piazza, a volte entrano negli atri delle case oppure si aggirano e nidificano nei cespugli: sono i ratti che, stando a più di una fonte, si aggirano per campo San Giacomo e in altre zone del rione, creando problemi di decoro e igiene. La segnalazione, confermata dalla circoscrizione stessa, arriva dal neo costituito comitato di quartiere ‘Insieme per San Giacomo’, che ha organizzato la settimana scorsa la sua prima assemblea pubblica, parlando di un quartiere “dimenticato dalla politica, se non durante le elezioni”, e indetto per il sei giugno alle 17:30 un altro incontro sul tema, rivolto anche al sindaco, alle circoscrizioni e alla politica cittadina.

Il problema dei ratti è stato sollevato anche in quinta circoscrizione, infatti il consigliere Luca Gojak (Punto Franco), ha pubblicato oggi un post in cui dichiara di aver “presentato una segnalazione che ha portato al passaggio più volte delle guardie ambientali nelle due settimane successive.Riscontrato che nulla è cambiato, in questi giorni come Circoscrizione, tramite la presidente Michela Novel, abbiamo allertato anche Asugi”.

Sono anche altri i problemi sollevati dal Comitato: “I cespugli – spiega Matteo Antonante, del direttivo, dovrebbero essere elemento di decoro ma ospitano nidi di ratti, sono sporchi e pieni di deiezioni canine, e i bambini ci vanno spesso a giocare. Anche la piazza è sporca, il pavimento è sconnesso e davanti alla chiesa c’è un cantiere con sacchi arancioni e transenne, tutto fermo da almeno un anno. Inoltre la zona con i giochi per i bambini è troppo ristretta per l’affluenza che c’è: è una piazza molto frequentata, anche da residenti di altri rioni”.

“Anche la chiusura della galleria Montebello – conclude - ci ha causato problemi perché buona parte del traffico è stata dirottata qui, con conseguenti rumori e inquinamento. È un quartiere molto vitale e a pochi passi dal centro, oltre che uno dei rioni più poveri, meritiamo la stessa dignità delle vie del centro, per cui molte più risorse sono state spese”.