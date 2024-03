Razzismo nel calcio, la denuncia del Vesna: "Al prossimo episodio usciamo dal campo"

TRIESTE - “Siamo stanchi di sentire le stesse affermazioni razziste che poi non vengono sanzionate, al prossimo insulto di questo tipo faremo uscire la squadra dal campo”. È un lungo sfogo quello messo nero su bianco dal Vesna, società di Santa Croce, e inviato nei giorni scorsi alla Federazione italiana giuoco calcio del Friuli Venezia Giulia. L’episodio, secondo la denuncia, sarebbe avvenuto nella tarda serata di lunedì 11 marzo quando, sul verde di San Canzian d’Isonzo, va in scena il recupero della quindicesima giornata del campionato juniores provinciali tra la squadra di Santa Croce e la Bisiaca.

L'episodio solo l'ultimo di una lunga lista

Un fatto che, per la storica società della comunità slovena, sarebbe solo l’ultimo di una lunga lista di episodi a sfondo razzista. “Succede sempre al termine delle gare – così si legge nella mail inviata alla federazione da Leonaro Rodella, allenatore della squadra -, momento in cui l’arbitro non può accertare il fatto e non può sanzionare”. La motivazione per la mancata sanzione sarebbe da ricondurre, secondo la società, al fatto che il direttore di gara in questo caso non si sarebbe accorto di nulla. Almeno due, però, sarebbero i testimoni dell’episodio. Entrambi vestono la maglia del Vesna. Nella mail si legge anche che un dirigente accompagnatore della Bisiaca avrebbe rassicurato gli ospiti, dicendo “purtroppo non ho sentito ma sicuramente farò qualcosa”.

Le parole della responsabile del settore giovanile

“È un fenomeno diffuso in tutte le categorie – spiega Natasa Sedmak, responsabile del settore giovanile del Vesna -, dagli under 14 fino alla prima squadra. Vogliamo che gli arbitri diano una qualche risposta, perché i ragazzi sono spesso demoralizzati dopo episodi del genere”. L’indifferenza può essere devastante. “Hanno capito che, anche se denunciano, nessuno viene mai sanzionato. Quindi spesso neanche lo fanno”. Lunedì prossimo nella sede della federazione a Palmanova è in programma una riunione relativa ai settori giovanili. “Lo diremo chiaramente – così Sedmak –, se capiteranno ancora episodi del genere diremo ai nostri giocatori di uscire dal campo. Perderemo la partita a tavolino, ma nel 2024 il tempo del razzismo è finito”.

La federazione: "Eventuali valutazioni dalla procura"

Il presidente della federazione Ermes Canciani conferma la ricezione della mail. “Sul referto non c’è traccia dell’episodio, stiamo valutando di inviare la documentazione alla procura federale per le eventuali opportune valutazioni”. Raggiunta telefonicamente, la presidente del club bisiaco Anna Lovisi si dice contraria a qualsiasi forma di razzismo: "Sto indagando con i ragazzi sull'accaduto. Io ero in panchina in quella partita, alla fine mi sono fermata assieme ai dirigenti a raccogliere il materiale. Non ho sentito niente, ma ciò che posso dire è che siamo i primi a combattere il razzismo. La Bisiaca è una società multietnica e anche noi, in occasione di una partita della prima squadra, abbiamo subito episodi simili".