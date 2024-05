"Re Carnival", i divieti di transito e sosta in vigore oggi

TRIESTE - Tutto pronto per la seconda edizione della manifestazione "Re Carnival - carnevali senza frontiere a Trieste" che si terrà oggi 18 maggio. Per agevolare lo svolgimento della manifestazione è stata emessa un'ordinanza con la quale è stata regolata temporaneamente la viabilità e la sosta in alcune zone della città coinvolte dal transito dei convogli allegorici e dalla festa sulle rive e in piazza dell'Unità d'Italia. Queste le indicazioni: dalle 12 è prevista la chiusura delle rive, lato mare, da piazza Tommaseo a Campo Marzio; dalle 13.45 saranno chiuse riva Ottaviano Augusto e riva Traiana, verso l'ingresso al porto; dalle 16 ci sarà la chiusura delle rive, in entrambi i sensi di marcia, da Campo Marzio a via Milano; infine dalle 20.30 alle 21.30 si saranno chiuse le rive da via Mercato Vecchio a piazza Tommaseo. Per consentire l’arrivo dei carri di “Re Carnival” da Muggia e dalla Slovenia, dalle 10 alle 12 potrebbero esserci alcuni rallentamenti – anche con brevi sospensioni della circolazione – sulle strade regionali da Muggia e, in particolare, nei tratti compresi tra via Trieste (ci e l’innesto con l’ex strada statale Flavia, e dalla stessa fino alla regionale 14 da Muggia. Questo il percorso interessato dal convoglio dei carri allegorici con la temporanea sospensione della circolazione: via Flavia, via Giovanni e Sebastiano Caboto, via Mafalda Di Savoia, via Flavia, piazzale di Valmaura, via Dell’Istria, via Francesco Salata, galleria Di Montebello, piazza dei Foraggi, viale Gabriele D’Annunzio, piazza Giuseppe Garibaldi, via Alfredo Oriani, largo della Barriera Vecchia, via Giosuè Carducci, via Valdirivo, corso Cavour, piazza Duca Degli Abruzzi, rive. Stesso discorso, ma a ritroso, è previsto per permettere, dalle 18.30, l'uscita dei carri in direzione di Muggia. Anche per l'arrivo dei convogli allegorici provenienti dal Carso, tra le 9 e le 12, è prevista la sospensione temporanea della circolazione lungo il seguente percorso: via Del Ricreatorio, strada Per Vienna, via Nazionale, quadrivio di Opicina, strada nuova per Opicina, via Alfonso Valerio, piazzale Europa, via Fabio Severo, piazza Dalmazia, via Carlo Ghega, piazza Della Libertà, corso Cavour, piazza Duca Degli Abruzzi, rive. Anche in questo caso stesso discorso, ma a ritroso per l'uscita dei carri dalle 19 alle 23.