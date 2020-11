Si reca al lavoro all’alba e investe un cinghiale a Padriciano

Il coprifuoco imposto dall'emergenza sanitaria non mette al sicuro da alcuni imprevisti. È quanto successo stanotte intorno alle 4 quando un'operaia che si stava recando al lavoro, a bordo di una Mini Cooper, lungo la Sp1 a Padriciano nel comune di Trieste, si è scontrata contro un cinghiale. L'animale è morto sul colpo, stecchito sulla strada, mentre la conducente è rimasta illesa e l'auto ha riportato lievi danni alla carrozzeria. Sul posto a soccorre la donna una pattuglia del Radiomobile di Aurisina, che ha eseguito i rilievi e spiegato come richiedere il rimborso per i danni riportati a seguito del sinistro. La carcassa dell'animale è stata rimossa dal personale del recupero fauna.