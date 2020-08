"Recidivo" 18enne ruba l'ennesimo scooter e viene arrestato

Ieri mattina poco dopo le ore 10.30 il personale del Nucleo di Polizia territoriale della Polizia locale è intervenuto in via Carducci dove era stato segnalato da un cittadino il furto di un motociclo Piaggio Carnaby. Giunti sul posto gli operatori della Polizia Locale hanno contattato il segnalante, che ha riferito di aver visto il motociclo di proprietà di un suo amico, il cui furto era stato denunciato poche ore prima, transitare per le vie del centro; gli operatori sono riusciti a rintracciare lo scooter con i due ragazzi a bordo in largo Barriera Vecchia.

Il video social

Durante l'identificazione dei due soggetti gli agenthanno riconosciuto nel conducente del mezzo S.D.A. cittadino rumeno da poco maggiorenne, un vecchio “cliente”; il giovane infatti era stato denunciato più volte nel corso del 2019, sempre per il reato di ricettazione; in particolare, in un'occasione aveva postato addirittura un video sui social, mentre a bordo di un motociclo rubato ad un cittadino austriaco, percorreva la corsia bus di via Carducci.

Il ragazzo unitamente alla giovane passeggera veniva accompagnato presso gli uffici della Polizia Locale in via Revoltella e a seguito degli accertamenti effettuati è stato denunciato per ricettazione (art. 648 del Codice Penale) e, dopo essere stato arrestato su disposizione dell'Autorità Giudiziaria è stato ristretto ai domiciliari. Il motociclo rubato è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario mentre la giovane passeggera, estranea ai fatti, veniva congedata poco dopo.