Recidivo senza assicurazione "beccato" dalla Polizia locale: doppia sanzione e patente revocata

Non aveva nemmeno la revisione a oltre 30 giorni dalla scadenza. E' stato fermato con il targasystem lungo via dell'Istria

Nei giorni scorsi una pattuglia del Nucleo tecnologie stradali della Polizia locale (tra l’altro specializzato sulle leggi che disciplinano la condotta dei mezzi pesanti e dotato di sofisticate strumentazioni di verifica), durante un servizio svolto con il targasystem lungo la via dell'Istria ha fermato per un controllo un'autovettura Mazda.

Da una prima verifica l'autovettura risultava priva di assicurazione, pertanto il conducente, un uomo sulla cinquantina, è stato sanzionato e l'autovettura sequestrata. Il giorno successivo gli operatori hanno completato gli accertamenti di rito dai quali è emerso che il conducente della Mazda era recidivo, in quanto anche nel biennio precedente era incorso in analoghe violazioni. Pertanto, è stato redatto un nuovo verbale con il raddoppio della sanzione e la sospensione della patente; in questi casi qualora il proprietario decidesse di dissequestrare il veicolo si applicherà anche il fermo amministrativo di 45 giorni.

Da ulteriori verifiche presso la locale Motorizzazione veniva pure accertato che alla stessa persona era stato notificato in gennaio di quest'anno anche un provvedimento di revisione della patente al quale, l'uomo, trascorsi i 30 giorni, non aveva ottemperato; in aggiunta all'art. 193 c.2 e c. 2bis, gli è stata notificata anche la revoca della patente.