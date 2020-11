Record di decessi con Covid in Slovenia e Croazia

Record di persone decedute con positività al Coronavirus sia in Slovenia che in Croazia, come si evince dai dati diramati quotidianamente dale autorità. Sono 25 le persone decedute in Slovenia, di cui una a Isola, con una quota di test positivi vicina al 25 percento. Per il secondo giorno consecutivo un tragico record, e si segnalano inoltre 135 persone in terapia intensiva più 868 ricoverati in altri reparti. 50 sono le persone guarite e dimesse dagli ospedali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Croazia sono invece 32 le vittime nelle ultime 24 ore, mai così tanti dall'inizio dell'emergenza e cresce la pressione sulle strutture sanitarie, soprattutto a Zagabria e a Spalato. Nel mese di ottobre, infatti, in tutto il paese è triplicato il numero delle persone ricoverate. Minore il numero di positivi rispetto ai giorni scorsi, ossia 1165, ma solo perché sono stati effettuati molti meno tamponi. Il tasso di positività si aggira intorno al 22%. In Istria solo sette casi, ossia un tampone su dieci.