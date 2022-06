Costa Crociere assume 80 persone: al via il "recrutiting day"

Parte il recruiting day di Costa Crociere, che assumerà in tutto il Fvg 79 figure da impiegare a bordo, in particolare animatori, fotografi, tecnici del suono e responsabili dell’accoglienza. I candidati saranno selezionati dai Centri per l’impiego regionali e la loro formazione sarà a spese della Regione stessa n collaborazione con Enaip Fvg. Le candidature sono aperte da oggi, lunedì 6 giugno, e si chiuderanno il 27. Le domande e i curricula dovranno essere presentati online su www.regione.fvg.it e i recruiting days si svolgeranno il 4 e 5 luglio online con le prove linguistiche e psicoattitudinali, e il 6-7-8 luglio a Trieste per i colloqui e le prove pratiche.

Seguiranno i corsi di formazione da circa 400 ore, da luglio a novembre, che si svolgeranno in parte a Trieste e, per quanto riguarda la parte dei brevetti sulla sicurezza a bordo, in enti specializzati fuori regione, con vitto e alloggio gratuiti. A formazione conclusa la compagnia valuterà le assunzioni che prevedono contratti a tempo determinato Ccnl marittimi di 4/6 mesi, prorogabili.

Per i candidati oltre i 30 anni è necessario essere disoccupati e residenti (o domiciliati) in Fvg. Per tutti i profili si richiede un titolo di studio pari almeno al diploma di scuola secondaria di II grado e la conoscenza della lingua inglese a un livello almeno pari a B1. Per gli animatori di adulti e bambini e per i responsabili accoglienza/ospitalità le conoscenze linguistiche dovranno essere più elevate e riguardare anche lingue diverse dall’inglese. Nel dettaglio si ricercano 18 operatori dell’accoglienza, 25 animatori, 18 fotografi e 18 tecnici del suono.

La collaborazione tra Regione Fvg e Costa Crociere è attiva dal 2017 al 2021 e ha portato alla formazione di 209 persone, il 95% delle quali ha ricevuto una proposta di imbarco dalla compagnia. Ad aprile 2022 si sono conclusi 3 ulteriori percorsi per animatori, tecnici dell’intrattenimento e addetti all’ospitalità, la totalità dei quali è stata assunta.

“Nelle sei edizioni passate - ha dichiarato l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen - abbiamo riscosso una partecipazione importante, con buoni riscontri sia da parte dell’impresa che dei candidati. Questa modalità di mismatch si è dimostrata essere una risposta efficace alle difficoltà di reclutamento delle aziende, tanto che molte altre imprese si sono rivolte all’ Amministrazione regionale per organizzare specifiche giornate di reclutamento, riconoscendo il valore aggiunto che la competenza e l’esperienza dei Centri per l’impiego possono garantire.”

Chiara Parisi, Training and Crew Experience Director di Costa Crociere, ha spiegato che “per il 2022 prevediamo oltre nuove 500 assunzioni. La collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia ci consente ormai da anni di attivare corsi di formazione disegnati su misura sulle nostre esigenze, con percentuali di occupazione altissime, che rappresentano il modo migliore per iniziare una carriera a bordo”. Per ulteriori informazioni contattare il Centro per l’impiego di Trieste scrivendo a ido.trieste@regione.fvg.it o telefonando al 0403772877.