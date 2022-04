Referendum ovovia: il quesito va riscritto

Il quesito referendario sulla cabinovia va riscritto: lo ha stabilito la commissione dei garanti presieduta dal difensore civico regionale Arrigo De Pauli al quale il comitato promotore del referendum dovrà rispondere la prossima settimana. Come riportato da Telequattro, la commissione dovrà quindi esprimersi sull'ammissibilità del quesito, che a oggi recita "volete voi che sia realizzato il progetto denominato cabinovia metropolitana Trieste - Porto Vecchio - Carso?". Il sindaco Dipiazza, parlando dell'opera, la definisce "una grande opportunità turistica per il movimento con ingresso da nord, abbiamo portato a casa 49 milioni. Quella del Comitato è una presa di posizione puramente politica, non ci sono contenuti, i problemi che hanno portato loro sono tutte banalità".