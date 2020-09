Referendum LIVE: primissimi instant poll, in Fvg sì sotto il 60 per cento

Il risultato del referendum per il taglio dei parlamentari vede il sì in netto vantaggio. La percentuale dei primi instant poll si aggira infatti tra il 60 e il 70 per cento. Un esito, quello della tornata referendaria tutto sommato scontato e che conferma i sondaggi che nelle settimane precedenti al voto avevano indicato la vittoria dell'opzione fortemente voluta dal Movimento Cinque Stelle. I primi dati del Friuli Venezia Giulia, secondo lo spoglio live di SkyTg24, dicono che il sì è ben al di sotto dei risultati delle altre regioni, con una percentuale minore del 60 per cento.

Nella città di Trieste il sì è davanti di soli 9 punti rispetto al no.

La notizia è in costante aggiornamento