La Regione finanzia 22 contratti di formazione specialistica per medici

La Regione Friuli Venezia Giulia finanzierà ventidue contratti aggiuntivi di formazione specialistica per medici per l'anno accademico 2021-2022. La giunta regionale ha individuato per il percorso formativo le Scuole di specializzazione delle Università degli studi di Trieste, Udine e Verona. Per l'Università degli studi di Trieste i contratti aggiuntivi regionali riguardano endocrinologia e malattie del metabolismo (2), farmacologia e tossicologia clinica, genetica medica, igiene e medicina preventiva, malattie dell'apparato digerente, malattie infettive e tropicali (2), medicina dello sport e dell'esercizio fisico, medicina e cure palliative, medicina legale (11 in totale). Per l'Università degli studi di Udine i contratti aggiuntivi riguardano cardiochirurgia, chirurgia maxillo-facciale, ematologia, geriatria, medicina dello sport e dell'esercizio fisico, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, psichiatria e reumatologia (9 in tutto). Per l'Università degli studi di Verona riguardano, infine, nefrologia, neuropsichiatria infantile, per un totale di 2 contratti aggiuntivi.