Morti cardiache improvvise nei giovani: ecco i risultati del registro regionale

TRIESTE - E' stato presentato ieri il consuntivo dei tre anni del Registro Regionale delle morti cardiache improvvise in età giovanile, strumento che nasce per trasformare un evento tragico in un'opportunità di progresso per la prevenzione di queste patologie e arruolare le famiglie ad una valutazione cardiologica precoce in caso di sospetti difetti genetici. Il registro è stato istituito nel 2020 con una Legge Regionale e i risultati del primo triennio di attività sono stati presentati nel polo didattico dell'ospedale di Cattinara, in una mattinata di studio per stakeholders e addetti ai lavori. Si tratta di un un progetto nato dal Dipartimento di Cardiologia dell'Asugi, che coinvolge le istituzioni e le Procure della Repubblica del territorio per creare una rete di professionisti impegnati nella caratterizzazione e prevenzione di questi eventi fatali, partendo da uno studio autoptico.

Presente all'incontro anche Stefano D’Errico, Direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Trieste e Asugi che, a margine dell'incontro, ha fornito alcuni dati raccolti in tre anni di attività. E'stato in particolare rilevato “un numero ristretto di decessi. Noi oggi arruoliamo nel nostro registro 92 casi in questi tre anni, ed esiste una percentuale elevata di pazienti che decede prima dei 50 anni di età per le quali la causa della morte è una coronaropatia ostruttiva”, un dato che "fa riflettere sulla precocità della cardiopatia ischemica coronarica sulle cause della morte in età inferiore ai 50 anni".

Grazie agli accertamenti tossicologici è stato inoltre possibile rilevare che, in alcuni casi di morte precoce, c’era stato un consumo di sostanze d’abuso. Un monitoraggio che, è stato spiegato, permette di monitorare il fenomeno del consumo delle sostanze sul territorio. Per quanto riguarda eventuali variazioni di questi eventi fatali precoci nel corso del triennio, il dottor D’Errico ha dichiarato che “il dato morfologico è più o meno coerente come distribuzione nel corso degli anni e possiamo dire che che presunti effetti del vaccino anti covid, in senso pro infiammatorio a livello cardiaco, in nessun caso sono stati osservati".

E’ stata inoltre effettuata un’indagine genetica e uno screening sui parenti di questi soggetti, per escludere o confermare forme di ereditarietà. “Oggi - spiega D’Errico - abbiamo una casistica fortunatamente molto ristretta di casi per cui indagine genetica ha avuto esito positivo per cardiomiopatie o problematiche aritmiche a trasmissione ereditaria, che sono in linea con il dato nazionale e internazionale in termini numerici. Inoltre l’accesso e la valutazione genetica ha consentito di fare uno screening di primo livello sul nucleo familiare di questi soggetti”.

E’ stato poi a più riprese evidenziato che “la collaborazione regionale interdisciplinare è qualcosa di realizzabile anche se con grande fatica, Università di Trieste e aziende del SSR hanno dimostrato in questi tre anni di poter lavorare insieme e condividere una metodologia di percorso non semplice da portare avanti anche in virtù della distanza geografica delle aziende - conclude il dottor D’Errico - e del numero di professionisti coinvolti”.

Nel progetto, spiega il professor Gianfranco Sinagra, direttore del Dipartimento Cardiotoracovascolare di ASUGI, sono coinvolti "medici di medicina generale, medici necroscopi, medici dell'emergenza, cardiologi, medici dello sport, anatomopatologi, medici legali e genetisti", che lavorano con "una metodologia operativa multidisciplinare unica nel panorama nazionale, basata su cardioRisonanza Magnetica, esami istopatologici, tossicologici e genetici". Presente anche l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi, il quale ha assicurato che nella legge di Stabilità, in via di approvazione in Consiglio regionale sono previste le risorse per continuare "questa preziosa esperienza".